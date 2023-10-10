Полковник Макгрегор: разрушение Газы может привести к войне с участием Ирана и Турции

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Если израильская армия (ЦАХАЛ) уничтожит сектор Газа, может начаться масштабная война с участием Ирана и Турции. Об этом предупредил экс-советник руководителя Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор.

Фото: Openverse

По его словам, эскалация произойдёт в случае бездействия "Хезболлы". Он также не исключил присоединение Египта к вооружённому конфликту.

Отставной полковник считает, что следует ожидает кардинального изменения мира в результате противостояния.

"Гнев и отвращение всего мусульманского мира из-за уничтожения Газы и её населения в конечном итоге могут спровоцировать более масштабную войну, в которую могут быть вовлечены Иран и даже Турция", — подчеркнул Макгрегор в соцсети X (бывшая Twitter*).

Ранее газета The Times of Israel, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, сообщила, что израильские военные продолжат наносить удары по сектору Газа, несмотря на большое количество пленных в районе атаки.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.