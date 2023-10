Your browser does not support the audio element.

В ряды ВСУ офицерами становятся люди без боевого опыта. Единственным требованием к кандидатам является наличие высшего образования и согласие пройти ускоренные курсы. Об этом рассказал оказавшийся в плену ВС РФ младший лейтенант ВСУ Андрей Сакара.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.