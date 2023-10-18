В ряды ВСУ офицерами становятся люди без боевого опыта. Единственным требованием к кандидатам является наличие высшего образования и согласие пройти ускоренные курсы. Об этом рассказал оказавшийся в плену ВС РФ младший лейтенант ВСУ Андрей Сакара.
Военный рассказал, что сам, будучи солдатом после учебной части, прошёл двухмесячные курсы офицеров, после чего ему было присвоено соответствующее звание.
"Наличие боевого опыта не обязательно… (Обучали – Прим. ред.) тактике, управлению огнем, топографии, учеба была достаточно тяжелая: с утра до позднего вечера", - рассказал Сакара в разговоре с РИА Новости.
ВСУшник добавил, что попал в плен к русским с осколочным ранением. Он подчеркнули, что российские военные отлично отнеслись к пленным, кормили и оказали необходимую первую помощь.
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