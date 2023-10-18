Марков о запросе Шойгу на выдачу нациста Гунько: красиво потроллил Канаду

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Политолог Сергей Марков прокомментировал требование Серея Шойгу выдать из Канады 98-летнего нациста Ярослава Гунько.

Фото: wikimedia.org

Министр обороны РФ потребовал экстрадировать Гунько в Россию через Интерпол, так как у России есть доказательство преступления члена дивизии СС.

Марков оценил запрос Шойгу.

"Красиво Шойгу потроллил Канаду!" — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт предположил, что Канада придумает причину, чтобы не выдавать 98-летнего нациста.

Ранее Сергей Шойгу рассказал о "девчонках" из регионов РФ, которым не терпится поехать на СВО.