Шойгу рассказал о "девчонках" из регионов РФ, которым не терпится поехать в зону СВО

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что девчонки из Тулы, Ялты, Краснодара и Сибири просятся в зону СВО.

Фото: stat.mil.ru

Глава Минобороны рассказал на совещании в штабе группировки войск о женщинах с медицинским образованием из числа добровольцев, которые "идут и выполняют задачи не хуже мужчин". Шойгу отметил, что просьбы "девчонок" из разных регионов страны его удивляют.

"Они задают мне вопрос: "Что-то мы долго здесь находимся. Нас пора бы уже отправлять туда", — сказал Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу сообщил о 38 тысячах добровольцах, которые готовы к сражениям в зоне СВО.

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