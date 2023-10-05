Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что девчонки из Тулы, Ялты, Краснодара и Сибири просятся в зону СВО.
Глава Минобороны рассказал на совещании в штабе группировки войск о женщинах с медицинским образованием из числа добровольцев, которые "идут и выполняют задачи не хуже мужчин". Шойгу отметил, что просьбы "девчонок" из разных регионов страны его удивляют.
"Они задают мне вопрос: "Что-то мы долго здесь находимся. Нас пора бы уже отправлять туда", — сказал Шойгу.
Ранее Сергей Шойгу сообщил о 38 тысячах добровольцах, которые готовы к сражениям в зоне СВО.
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