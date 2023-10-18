InfoBRICS: Зеленский пытался связать конфликты на Украине и в Израиле как неразделимые

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Украинский президент Владимир Зеленский в состоянии отчаяния пытался выдать боевые действия в своей стране и войну в Израиле за "неразделимые" конфликты, пишет infoBRICS.

Фото: openverse

Как сообщил эксперт в области геополитики Ахмед Адель, глава Украины сделал соответствующие заявления для того, чтобы не потерять часть помощи со стороны Запада, которому теперь приходится поддерживать не только ВСУ, но и израильскую армию.

По его словам, Зеленский хотел встретиться с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и проговорить, что израильский и украинский конфликты неразрывно связаны.

Аналитик убеждён: президент Украины провалил попытку оказать влияние на Запад для дальнейшего получения техники и материальных средств от партнёров.

Он также подчеркнул, что западные лидеры могут перенаправить в Израиль вооружения, которые изначально были предназначены для украинских войск.

Помимо этого, Адель назвал отказ Нетаньяху от встречи с Зеленским "унизительным" для президента Украины.