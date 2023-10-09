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Tribune India: Зеленский способен устроить утечку радиации из-за сокращения помощи

1:08
Мир

Украинский президент Владимир Зеленский может попытаться устроить утечку радиации, когда Запад признает окончательный провал наступления ВСУ и урежет помощь. Об этом пишет Tribune India.

Tribune India: Зеленский способен устроить утечку радиации из-за сокращения помощи
Фото: CreativeCommons

По информации издания, впоследствии Киев обвинит в распространении радиации Российскую Федерацию.

Такой шаг может понадобиться Зеленскому для новой эскалации, сказано в материале. Отмечается, что грядущее сокращение поддержки и неудачи на линии соприкосновения превращают президента Украины в "очень опасного человека".

"Киевское правительство может спровоцировать фатальные утечки радиации на собственных ядерных объектах", — подчёркивается в статье.

Издание также уточняет, что на Западе больше не верят в способность Украины одержать победу над российской армией.

Ранее журналисты Sky News заявили о переключении США на внутренние проблемы. По их мнению, Зеленский может пойти на компромисс с Москвой из-за безуспешных переговоров с Западом по поводу продолжения финансовой и военной помощи.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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