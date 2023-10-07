Sky: Зеленский пойдет на компромисс с РФ из-за провала переговоров с Западом

Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться достаточного финансирования от союзников и, по мнению Sky News, рано или поздно придется идти на компромисс с Россией, сообщает РИА Новости.
"Ситуация выглядит так, что возникает вопрос о том, не наступает ли начало конца для Украины", — отмечается в статье.
Автор отмечает, что необходимость предоставления военной и финансовой помощи Киеву становится серьезным бременем для западных стран, которые уже сталкиваются с высокой инфляцией.
"Внимание западного электората теперь неотвратимо переключается на внутренние проблемы", — пишет автор.
По его мнению, если Украина не смогла добиться прогресса этим летом, когда, можно сказать, была готова к бою настолько хорошо, насколько это возможно, то дальнейшая военная поддержка со стороны Запада может привести к затянутому и затратному конфликту практически без каких-либо изменений.
На прошлой неделе Конгресс США согласовал временный бюджет, и в него не включили финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
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