Sky: Зеленский пойдет на компромисс с РФ из-за провала переговоров с Западом

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Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться достаточного финансирования от союзников и, по мнению Sky News, рано или поздно придется идти на компромисс с Россией, сообщает РИА Новости.

Фото: CreativeCommons

"Ситуация выглядит так, что возникает вопрос о том, не наступает ли начало конца для Украины", — отмечается в статье.

Автор отмечает, что необходимость предоставления военной и финансовой помощи Киеву становится серьезным бременем для западных стран, которые уже сталкиваются с высокой инфляцией.

"Внимание западного электората теперь неотвратимо переключается на внутренние проблемы", — пишет автор.

По его мнению, если Украина не смогла добиться прогресса этим летом, когда, можно сказать, была готова к бою настолько хорошо, насколько это возможно, то дальнейшая военная поддержка со стороны Запада может привести к затянутому и затратному конфликту практически без каких-либо изменений.

На прошлой неделе Конгресс США согласовал временный бюджет, и в него не включили финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.