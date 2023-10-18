Французский политик Филиппо: переданное ВСУ оружие будет использовано против Европы

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Французский политик Флориан Филиппо считает, что военная техника, которую США поставляют на Украину, впоследствии будет применена против населения европейских стран.

Фото: Openverse

По его мнению, 45-летний тунисец, открывший стрельбу в Брюсселе 16 октября, использовал именно американское оружие, которое ранее было передано Киеву. Как пояснил политик, европейские страны серьёзно пострадают из-за решения Вашингтона поставлять оружие украинской армии.

"Полное безумие посылать оружие такому коррумпированному режиму! Мы будем первыми жертвами!" — подчеркнул Филиппо в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Он в очередной раз призвал США прекратить поставки военной техники на Украину.

Ранее Филиппо заявил, что оружие, переданное ВСУ, оказалось на Ближнем Востоке и используется в палестино-израильском конфликте.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.