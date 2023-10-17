CNN: США привезли ракеты ATACMS на Украину тайно, чтобы Россия не успела ничего предпринять

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США приняли решение о тайной передаче ракет ATACMS Украине для того, чтобы Россия не успела на это отреагировать и увезти свою технику и вооружение из радиуса их поражения. Об этом рассказал телеканал CNN.

Фото: openverse.org

"США решили в последние недели отправить их тайно, потому что они хотели застать россиян врасплох, особенно после месяцев открытых прений о том, должен ли президент (США) Джо Байден согласиться на отправку этого оружия…" — говорится в сообщении.

Авторы отметили, что россияне в курсе радиуса действия ATACMS, поэтому США очень боялись, что русские могут убрать оборудование и оружие за пределы радиуса действия ракет до того, как начнётся их применение.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что на днях несколько ракет ATACMS были тайно доставлены на Украину из США.