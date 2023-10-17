На Украину в секретном порядке в последние дни были тайно доставлены несколько единиц американских ракет ATACMS высокой дальности. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
"Небольшое количество ракет было тайно отправлено на Украину в последние дни", — говорится в материале.
Ранее в октябре глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что США пока не могут ничего сообщить о возможной передаче Украине ракет ATACMS, несмотря на то, что такое решение было принято Джо Байденом ещё в сентябре, как об этом писал журнал New Yorker. Тем не менее официального сообщения о передаче Киеву этого вида дальнобойного вооружения ничего сказано не было.
По словам депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко, на самом деле американские ракеты ATACMS уже давно на территории Украины, и именно ими обстреливали Бердянск в Запорожской области.
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