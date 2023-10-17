Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара выдвинула идею гарантов для сторон израильско-палестинского конфликта, которая поможет урегулировать кризис.
Так, по словам главы турецкого МИД, обе стороны должны иметь гарантии, чтобы в зоне конфликта установился прочный мир.
"Министр иностранных дел Фидан сообщил, что выдвинута идея создания системы, в которой стороны будут иметь гарантов прочного мира в израильско-палестинской проблеме", — передаёт Star.
Что конкретно предложила Анкара, и какие гарантии безопасности будут предложены каждой из сторон конфликта, глава МИД Турции не уточнил.
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