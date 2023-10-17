Израильская полиция намерена вооружить добровольцев гражданских подразделений для защиты приграничных городов и сёл, сообщили СМИ.
Согласно информации, ранее правоохранители закупили около шести тысяч винтовок.
"347 новых подразделений будут укомплектованы 13,2 тыс. добровольцев, которые получат винтовки и защитное снаряжение", — сообщает Agence France-Presse со ссылкой на израильскую полицию.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что Иран пригрозил Израилю "превентивными мерами" в случае, если Тель-Авив продолжит "агрессию" в секторе Газа.
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