AFP: Израиль начнёт вооружать добровольцев в гражданских подразделениях

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Израильская полиция намерена вооружить добровольцев гражданских подразделений для защиты приграничных городов и сёл, сообщили СМИ.

Фото: wikimedia. org

Согласно информации, ранее правоохранители закупили около шести тысяч винтовок.

"347 новых подразделений будут укомплектованы 13,2 тыс. добровольцев, которые получат винтовки и защитное снаряжение", — сообщает Agence France-Presse со ссылкой на израильскую полицию.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Иран пригрозил Израилю "превентивными мерами" в случае, если Тель-Авив продолжит "агрессию" в секторе Газа.

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