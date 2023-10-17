Источник: Турция не намерена спешить с принятием Швеции в НАТО, несмотря на "сигналы" Запада

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Турция получает от Запада сигналы о том, что необходимо ускориться в вопросе принятия Швеции в альянс НАТО, однако, это не та страна, которой можно ставить "временные рамки", сообщил дипломатический источник из Анкары.

Фото: openverse

По словам источника, Запад настаивает на ратификации договора о вступлении Швеции в Североатлантический альянс до конца года, но Анкара тщательно анализирует ситуацию и спешить с решением не собирается.

"Мы периодически получаем сигналы от западных стран о необходимости скорой ратификации членства Швеции в НАТО, вплоть до завершения процесса ратификации до конца года. Но Турция не та страна, которой можно ставить условия, ставить временные рамки", — заявил собеседник РИА Новости.

Решение будет принято парламентом Турции, как только будут оценены все нюансы решения, резюмировал источник.

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