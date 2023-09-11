Швеция оказалась в "наихудшем" положении из-за отправки Украине военной техники, заявил политический обозреватель Магнус Стенлунд. По его словам, страна отправляет новейшие экземпляры в отличие от остального Запада.
Как подчеркнул обозреватель, Швеция разоружает саму себя ради Украины, тогда как остальные страны отдают Киеву старую технику.
"Мы оказались в худшей из возможных ситуаций, — заявил Стенлуд в эфире SwebbTV. — Отправляем Украине наше самое современное оружие. Остальные ограничились тем, что так и так предстоит заменить или модернизировать".
Как подчеркнул обозреватель, та же ситуация касается и истребителей. Кроме того, аналитик указал, что шведам не дали права решать вопрос членства страны в НАТО, однако правительство уже ведёт себя так, словно страну "уже в альянсе".
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