SwebbTV: Украина поставила Швецию в "худшее" положение

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Швеция оказалась в "наихудшем" положении из-за отправки Украине военной техники, заявил политический обозреватель Магнус Стенлунд. По его словам, страна отправляет новейшие экземпляры в отличие от остального Запада.

Фото: kyivpost.com

Как подчеркнул обозреватель, Швеция разоружает саму себя ради Украины, тогда как остальные страны отдают Киеву старую технику.

"Мы оказались в худшей из возможных ситуаций, — заявил Стенлуд в эфире SwebbTV. — Отправляем Украине наше самое современное оружие. Остальные ограничились тем, что так и так предстоит заменить или модернизировать".

Как подчеркнул обозреватель, та же ситуация касается и истребителей. Кроме того, аналитик указал, что шведам не дали права решать вопрос членства страны в НАТО, однако правительство уже ведёт себя так, словно страну "уже в альянсе".