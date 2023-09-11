Журналист Боуз: на Западе "неохотно восхищаются" действиями России на Украине

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные политики хотя и не показывают, но "неохотно восхищаются" действиями России на Украине, заявил журналист Чей Боуз. По его словам, прокси-война прозападной коалиции против российской стороны близится к неминуемому провалу.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнул Боуз, Запад рассчитывал на то, что экономика России рухнет под давлением самого большого количества пакетов санкций в истории, но ожидания не оправдались.

"Поскольку прокси-война Запада на Украине неумолимо приближается к полному провалу, неоконсерваторы, стоящие за этим фиаско, сталкиваются с сокращением возможностей отступления", — заявил журналист RT.

Он подчеркнул, что западные политики "неохотно восхищены" тем, как российская сторона смогла перестроиться под рестрикции и адаптироваться на поле боя в зоне СВО.

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