Западные политики хотя и не показывают, но "неохотно восхищаются" действиями России на Украине, заявил журналист Чей Боуз. По его словам, прокси-война прозападной коалиции против российской стороны близится к неминуемому провалу.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.