Западные политики хотя и не показывают, но "неохотно восхищаются" действиями России на Украине, заявил журналист Чей Боуз. По его словам, прокси-война прозападной коалиции против российской стороны близится к неминуемому провалу.
Как подчеркнул Боуз, Запад рассчитывал на то, что экономика России рухнет под давлением самого большого количества пакетов санкций в истории, но ожидания не оправдались.
"Поскольку прокси-война Запада на Украине неумолимо приближается к полному провалу, неоконсерваторы, стоящие за этим фиаско, сталкиваются с сокращением возможностей отступления", — заявил журналист RT.
Он подчеркнул, что западные политики "неохотно восхищены" тем, как российская сторона смогла перестроиться под рестрикции и адаптироваться на поле боя в зоне СВО.
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