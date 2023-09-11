Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России разрабатывают плавающую гаубицу — проект СССР
Польша обвинила белорусов в нападении на погранпатруль с камнями и рогатками
NYT: торговец оружием из США зарабатывает миллионы на поставках Украине при помощи сержанта ВСУ
SHOT: сибиряк нечаянно убил умственно отсталого мальчика во время заготовки дров
Мураховский: танки "Армата" появятся в зоне СВО не ранее 2024 года
Чемпион Fight Nights Минеев высказался про релокантов: по ним должны работать очень жёстко
Мошенники похищают данные россиян под видом верификации учётных записей
Венгрия намерена отказаться от ядерного топлива из России в пользу Франции
В Красноярском крае в яме нашли тело восьмилетней девочки

Журналист Боуз: на Западе "неохотно восхищаются" действиями России на Украине

0:53
Экономика

Западные политики хотя и не показывают, но "неохотно восхищаются" действиями России на Украине, заявил журналист Чей Боуз. По его словам, прокси-война прозападной коалиции против российской стороны близится к неминуемому провалу.

Журналист Боуз: на Западе "неохотно восхищаются" действиями России на Украине
Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнул Боуз, Запад рассчитывал на то, что экономика России рухнет под давлением самого большого количества пакетов санкций в истории, но ожидания не оправдались.

"Поскольку прокси-война Запада на Украине неумолимо приближается к полному провалу, неоконсерваторы, стоящие за этим фиаско, сталкиваются с сокращением возможностей отступления", — заявил журналист RT.

Он подчеркнул, что западные политики "неохотно восхищены" тем, как российская сторона смогла перестроиться под рестрикции и адаптироваться на поле боя в зоне СВО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Шольц неудачно попытался "отвесить пощёчину" России на саммите в Индии

Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.

Zeit: декларация саммита G20 обрушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России
Эндокринолог Павлова: резкое похудение возможный признак рака
Эндокринолог Павлова: резкое похудение возможный признак рака
Забирают всё: на границах с ЕС у россиян конфискуют авто, телефоны, ноуты и украшения
Илон Маск рассказал, кто настоящий президент США
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
Установили, кто вернул на НТВ Ани Лорак
"Я придал красок ее жизни": фаворит Пугачевой рассказал о дорогостоящих подарках от певицы
Многомиллионная армия мигрантов в России вооружается: зачем?
Многомиллионная армия мигрантов в России вооружается: зачем?
Последние материалы
Польша обвинила белорусов в нападении на погранпатруль с камнями и рогатками
NYT: торговец оружием из США зарабатывает миллионы на поставках Украине при помощи сержанта ВСУ
SHOT: сибиряк нечаянно убил умственно отсталого мальчика во время заготовки дров
Журналист Боуз: на Западе "неохотно восхищаются" действиями России на Украине
Мураховский: танки "Армата" появятся в зоне СВО не ранее 2024 года
Чемпион Fight Nights Минеев высказался про релокантов: по ним должны работать очень жёстко
Мошенники похищают данные россиян под видом верификации учётных записей
Венгрия намерена отказаться от ядерного топлива из России в пользу Франции
В Красноярском крае в яме нашли тело восьмилетней девочки
Врач-эндокринолог Павлова рассказала, что лежать после обеда категорически нельзя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников