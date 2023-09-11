Защитив новые регионы России, глава государства Владимир Путин "унизит" Запад и навсегда закроет дорогу Киеву в Североатлантический альянс, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.
По его словам, если новые регионы России "останутся" при федерации, это станет настоящим поражение западного блока.
"Это, очевидно, стало бы катастрофой для Украины, а также поражением НАТО. Для Путина это стало бы победой", — заявил полковник в статье для Telegraph.
Он подчеркнул, что кроме прочего, такой сценарий окончательно "закроет дорогу" киевскому режиму для членства в блоке.
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