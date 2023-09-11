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Полковник Кемп: защитив новые регионы России, Путин закроет Украине дорогу в НАТО

0:40
Мир

Защитив новые регионы России, глава государства Владимир Путин "унизит" Запад и навсегда закроет дорогу Киеву в Североатлантический альянс, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.

Полковник Кемп: защитив новые регионы России, Путин закроет Украине дорогу в НАТО
Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

По его словам, если новые регионы России "останутся" при федерации, это станет настоящим поражение западного блока.

"Это, очевидно, стало бы катастрофой для Украины, а также поражением НАТО. Для Путина это стало бы победой", — заявил полковник в статье для Telegraph.

Он подчеркнул, что кроме прочего, такой сценарий окончательно "закроет дорогу" киевскому режиму для членства в блоке.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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