Экс-разведчик США Риттер процитировал дедушку Путина: "Бей гадов!"

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История уже "отдала голос" за российского президента Владимира Путина, а не за лидера США Джо Байдена, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Экс-разведчик процитировал письмо дедушки главы России на фронт сыну.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Риттер восхитился, что Путин делится историей своей жизни с окружающими. Так, российский лидер рассказал на открытом уроке "Разговоры о важном" о гибели своей бабушки. Она умерла от рук фашистов в Великую Отечественную войну — её ранило в живот.

После чего, дедушка отправил на фронт письмо сыну, в котором было послание: "бей гадов!"

"Путин делится этим. Байден рассказывает нам про "Корн Поп", вы решаете, кто более великий человек и лучший лидер. История уже отдала свой голос, и я тоже. "Бей гадов!", — написал американский разведчик на своей странице в Сети Х.