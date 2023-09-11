Журналист Кларенберг: Украина находится "на волоске" из-за амбиций НАТО

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Амбиции Североатлантического альянса на постоянное расширение альянса поставили под угрозу целую страну, заявил журналист-расследователь Кит Кларенберг. По его словам, ещё "пророки" говорили о большой угрозе при росте НАТО.

Фото: "NATO forces hold call-for-fire certification in Poland" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Как подчеркнул журналист, после ратификации США договора о расширении блока в 1998 году, влиятельный в Штатах обозреватель Джордж Кеннан предсказал серьёзный ответный удар России.

"Сегодня, когда Россия и Украина находятся в состоянии конфликта, а политическое и военное будущее последней, если не само существование как государства, находится на волоске, слова недооценённого пророка Кеннана, похоже, становятся ужасной реальностью", — заявил обозреватель в статье для Al Mayadeen.