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Пушков оценил слова Блинкена о "готовности" Украины пойти на переговоры: дезориентация

0:48
Мир

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина и её партнёры якобы готовы идти на переговоры с Россией, если Москва выкажет инициативу — дезориентация, заявил сенатор Алексей Пушков.

Пушков оценил слова Блинкена о "готовности" Украины пойти на переговоры: дезориентация
Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

По словам российского политика, Вашингтон в очередной раз пытается обмануть мировое сообщество.

"Смысл его (Блинкена. — Прим. ред.) слов — в дезориентации мирового общественного мнения", — заявил российский политик на своей странице в Сети Х.

Как подчеркнул сенатор, складывается странная ситуация: до этого Блинкен похвалил контрнаступление ВСУ, а президент Украины Владимир Зеленский заявил британской прессе, что сейчас "плохое" время для дипломатических бесед.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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