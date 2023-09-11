Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина и её партнёры якобы готовы идти на переговоры с Россией, если Москва выкажет инициативу — дезориентация, заявил сенатор Алексей Пушков.
По словам российского политика, Вашингтон в очередной раз пытается обмануть мировое сообщество.
"Смысл его (Блинкена. — Прим. ред.) слов — в дезориентации мирового общественного мнения", — заявил российский политик на своей странице в Сети Х.
Как подчеркнул сенатор, складывается странная ситуация: до этого Блинкен похвалил контрнаступление ВСУ, а президент Украины Владимир Зеленский заявил британской прессе, что сейчас "плохое" время для дипломатических бесед.
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