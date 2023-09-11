Украинский президент Владимир Зеленский посетовал британским журналистам на западных партнёров и заявил, что Киев едва ли видит от них "искреннюю поддержку".
Как подчеркнул глава Незалежной, Запад, который обещал помогать стране, "не с ней, не здесь".
"У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, (когда они говорят): "Мы всегда будем с вами"… Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами", — заявил Зеленский Economist.
Кроме того, политик рассказала, что Украина намерена ставить экономику на "военные рельсы", чтобы обеспечить ВСУ. Однако, как это будут делать, не уточнил.
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