Зеленский засомневался в искренности Запада: не здесь, не с нами

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский президент Владимир Зеленский посетовал британским журналистам на западных партнёров и заявил, что Киев едва ли видит от них "искреннюю поддержку".

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Как подчеркнул глава Незалежной, Запад, который обещал помогать стране, "не с ней, не здесь".

"У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, (когда они говорят): "Мы всегда будем с вами"… Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами", — заявил Зеленский Economist.

Кроме того, политик рассказала, что Украина намерена ставить экономику на "военные рельсы", чтобы обеспечить ВСУ. Однако, как это будут делать, не уточнил.