Сенатор Пушков назвал самонадеянностью слова Байдена о двух кризисах: "Посмотрим, куда это заведёт"

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Российский сенатор Алексей Пушков назвал президента США Джо Байдена самонадеянным из-за недавнего заявления лидера Америки о том, что Вашингтон в состоянии поддерживать союзников в украинском и израильском конфликте одновременно.

Фото: openverse.org

Как подчеркнул сенатор, подобные громкие заявления президент США делает в предвыборный год, что весьма неразумно.

"Байден самонадеянно заявил, что США могут справляться одновременно и с ближневосточным, и с украинским кризисами. Посмотрим, куда это заведёт его и США вместе с ним в предвыборный год", — написал сенатор Пушков в своём Telegram-канале.

По словам сенатора, американское сообщество "расколото" и неясно, как отреагирует общественность на подобные высказывания Вашингтона.

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