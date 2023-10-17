Российский сенатор Алексей Пушков назвал президента США Джо Байдена самонадеянным из-за недавнего заявления лидера Америки о том, что Вашингтон в состоянии поддерживать союзников в украинском и израильском конфликте одновременно.
Как подчеркнул сенатор, подобные громкие заявления президент США делает в предвыборный год, что весьма неразумно.
"Байден самонадеянно заявил, что США могут справляться одновременно и с ближневосточным, и с украинским кризисами. Посмотрим, куда это заведёт его и США вместе с ним в предвыборный год", — написал сенатор Пушков в своём Telegram-канале.
По словам сенатора, американское сообщество "расколото" и неясно, как отреагирует общественность на подобные высказывания Вашингтона.
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