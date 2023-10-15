Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему у молодых деревьев не опадают листья?
ООН: у больниц Газы осталось ресурсов на 48 часов работы
В России введут ГОСТ на хреновуху, самогон и сбитень
The Statesman: перед Киевом встал "вопрос выживания" из-за усталости запада от СВО
Current Biology: медузы, у которых нет мозга, способны учиться на прошлом опыте
Эксперты советуют отложить покупку корейских и японских автомобилей
Представитель ВОЗ Яшаревич: призыв Израиля к жителям Газы эвакуироваться — смертный приговор
Экс-советник Буша Уитон: успех контрнаступления ВСУ должен был "смыть позор" с команды Байдена
Economist: ВСУ рискуют оказаться в котле в Авдеевке — инициатива перешла к России

Сенатор Пушков оценил слова польского депутата Каминьского: продолжают тянуть Украину "за волосы"

0:59
Мир

В Польше начинают осознавать, что поддерживают Киев себе во вред, заявил российский сенатор Алексей Пушков в ответ на слова депутата сейма Кристиана Каминьского. По его словам, для польской "элиты" характерен "пониженный порог самосохранения".

Сенатор Пушков оценил слова польского депутата Каминьского: продолжают тянуть Украину "за волосы"
Фото: mirtesen.ru

Ранее польский депутат заявил, что какие бы шаги не делал Киев, польские власти встречают из "аплодисментами" и граждане страны прекратились в "полезных идиотов" Украины.

Как подчеркнул сенатор Пушков, даже президент страны Анджей Дуда успел назвать Незалежную "утопающей" страной, но продолжил тянуть её "за волосы".

"Периодическое осознание того, что Польша на деле играет в опасную и вредную для неё самой игру мало что меняло в её политике. Уже назвав Украину утопающей, способной утянуть на дно спасателя, Дуда продолжает тянуть её за волосы…", — написал сенатор на своей странице в Telegram.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* заявила, что её насилуют

Татьяна Лазарева* сообщила, что живёт в постоянном ужасе.

Покинувшая РФ телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что её насилуют
RT: Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена
RT: Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена по приглашению профессора
Онколог Карасёв назвал мелочь, которая предупредит о раке
Варшавы плюнула на могилы жертв Волынской резни
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
В Германии потребовали начать поставки газа по отремонтированным "Северным потокам"
ВС РФ в нескольких местах прорвали вторую линию обороны ВСУ у Авдеевки
В США сообщили, что Украина создаёт жуткую "армию зомби"
В США сообщили, что Украина создаёт жуткую "армию зомби"
Последние материалы
ООН: у больниц Газы осталось ресурсов на 48 часов работы
Сенатор Пушков оценил слова польского депутата Каминьского: продолжают тянуть Украину "за волосы"
В России введут ГОСТ на хреновуху, самогон и сбитень
The Statesman: перед Киевом встал "вопрос выживания" из-за усталости запада от СВО
Current Biology: медузы, у которых нет мозга, способны учиться на прошлом опыте
Эксперты советуют отложить покупку корейских и японских автомобилей
Представитель ВОЗ Яшаревич: призыв Израиля к жителям Газы эвакуироваться — смертный приговор
Экс-советник Буша Уитон: успех контрнаступления ВСУ должен был "смыть позор" с команды Байдена
Economist: ВСУ рискуют оказаться в котле в Авдеевке — инициатива перешла к России
Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции не смогли "поставить Россию на колени"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников