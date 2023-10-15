Сенатор Пушков оценил слова польского депутата Каминьского: продолжают тянуть Украину "за волосы"

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

В Польше начинают осознавать, что поддерживают Киев себе во вред, заявил российский сенатор Алексей Пушков в ответ на слова депутата сейма Кристиана Каминьского. По его словам, для польской "элиты" характерен "пониженный порог самосохранения".

Фото: mirtesen.ru

Ранее польский депутат заявил, что какие бы шаги не делал Киев, польские власти встречают из "аплодисментами" и граждане страны прекратились в "полезных идиотов" Украины.

Как подчеркнул сенатор Пушков, даже президент страны Анджей Дуда успел назвать Незалежную "утопающей" страной, но продолжил тянуть её "за волосы".

"Периодическое осознание того, что Польша на деле играет в опасную и вредную для неё самой игру мало что меняло в её политике. Уже назвав Украину утопающей, способной утянуть на дно спасателя, Дуда продолжает тянуть её за волосы…", — написал сенатор на своей странице в Telegram.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.