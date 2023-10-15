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Депутат сейма Каминьский: польская элита во всём поддерживала Украину в ущерб интересам Варшавы

1:10
Мир

Элиты Третьей Речи Посполитой сделали из рядовых поляков "полезных идиотов" для Украины, заявил депутат сейма от партии "Конфедерация" Кристиан Каминьский. По его словам, Варшаве было неважно, какие "резкие" движения совершает Киев.

Депутат сейма Каминьский: польская элита во всём поддерживала Украину в ущерб интересам Варшавы
Фото: mirtesen.ru

Подобный подход к поддержке Киева сделал из рядовых поляков "идиотов", а Киев мог всегда рассчитывать на аплодисменты, считает политик.

"Элиты Третьей Речи Посполитой сделали польское государство и чуть ли не всех нас "полезными идиотами" Украины. Какие бы резкие движения ни совершали украинцы, они всегда могли рассчитывать на аплодисменты и поддержку на Висле", — цитирует депутата Myśl Polska.

При этом политик подчеркнул, что вряд ли Варшава дождётся от президента Украины Владимира Зеленского каких-либо "исторических шагов" в отношении Польши, так как Киев убеждён, что ничего не должен полякам за поддержку.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что пресс-секретарь МИД Польши, требовавший от Киева извинений и раскаяний за Волынскую резню, сообщил о своём увольнении. 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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