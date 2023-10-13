Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине

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Почти две недели назад в Словакии закончились парламентские выборы, на которых ожидаемо победила партия социал-демократов во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо.

Фото: openverse

В связи с этим возникает вопрос: как могут измениться словацко-российские отношения. Будет ли улучшение, как прочат многие российские эксперты? Пока прозвенел только первый "звоночек", Словакия остановила военную помощь Украине. Но стоит ли ждать продолжения добрых дел?

Ну, по правде говоря, и этому, казалось бы, позитивному решению не стоит радоваться. Остановка военной помощи Украине продекларирована как мера до формирования нового правительства. А между тем, с завершением выборов, политическая борьба во властных эшелонах Словакии ещё не закончилась. Напротив, сейчас ожидается самый интересной её этап: кто станет премьером.

Дело в том, что партия "Smer-SD" — "Курс на социальную демократию" (далее — КСД) — хоть и одержала победу, но она не такая уверенная, как хотелось бы её сторонникам. Социал-демократы прошли в парламент с количеством голосов в 23 процента. Второй стала проевропейская партия "Прогрессивная Словакия", отставшая от лидеров не очень сильно — 19 процентов. Президент Словакии Зузана Чапутова представляет как раз эту партию.

При этом набранное КСД количество голосов не даёт социалистам автоматической возможности назначить своего премьера. И словацким политикам придется как-то договариваться. В то же время в парламент прошло много других партий, с которым можно составить коалицию и добиться назначения премьера. И не факт, что в процессе этих переговоров Фицо станет главой кабмина.

В качестве примера можно привести выборы 2002 года. Тогда партия-победитель не смогла провести своего кандидата на пост премьер-министра. А вот партия, занявшая второе место, сумела сформировать коалицию. И действовавший тогда премьер Дзуринда остался на посту.

Информация о том, кто станет премьером сейчас, вот-вот будет озвучена. Уже известно распределение министерских портфелей по партиям. Но чётко о премьерстве Фицо ещё не сказано.

В любом случае, кто бы конкретно ни стал премьером, у словацких политиков будет много вопросов, на которые придётся отвечать. И что-то решать — как относиться к Украине, России, Евросоюзу. И на взаимодействие с Россией, вероятно, правительство будет смотреть не только через призму украинского вопроса, но и через историю прошлых отношений, прежде всего экономических.

К истории вопроса

Что ж, посмотрим и мы на историю словацко-российских отношений. Как политики в Братиславе относились к России ранее, чем жила страна последние 30 лет.

Собственно как независимое государство Словакия образовалось совсем недавно в 1993 году. До этого вместе с Чехией республика составляла единую чехословацкую федерацию. Распад этого союза в 1993 году был связан с активной прозападной политикой Праги. Чехия исторически была более промышленно развитой страной, чем Словакия, и в экономическом и политическом плане тяготела к Австрии и Германии, естественно выступая за евроинтеграцию.

Словакия напротив была страной преимущественно аграрной. И словацкие политические деятели не имели должного веса в едином государстве. Главным политическим центром была Прага, а не Братислава. Естественно, что для политиков в Праге Словакия в определённом смысле казалась экономической обузой на пути к евроинтеграции. Надо было как-то тянуть социальный сектор Словакии.

И, несмотря на то, что больше половины населения обеих республик были против разделения федерации, всё же разность во взглядах на политическом уровне в Праге и Братиславе сыграли свою роль. И Чехия, и Словакия — обе пошли своим курсом.

После распада единой Чехословакии перед Братиславой встала дилемма — ринуться в мир либеральных свобод по всем направлениям, в том числе экономическим, либо проводить более взвешенную социальную политику.

Владимир Мечьяр, бывший в то время премьер-министром Словакии, выбрал умеренность. В стране не стали проводить массовую приватизацию, как в соседней Чехии. А социальные гарантии гражданам старались сохранить.

Важно помнить, что в 90-е годы евроатлантическое руководство стало постепенно формировать основу для втягивания стран Восточной Европы в блок НАТО. Одним из заметных моментов этой политики стало создание программы "Партнерство НАТО во имя мира" и ряд других инициатив. Словакия, как и другие бывшие соцстраны, в них активно участвовала.

В принципе Словакия с началом своей государственности заявляла о движении в сторону Евросоюза и НАТО. Но заявлять это одно, а делать другое. По факту политическое руководство Словакии во главе с Мечьяром в НАТО не торопилось. Более того, в глазах США и Евросоюза Братислава выглядела неким гадким утёнком: руководство Словакии обвинялось в нарушении демократических устоев, коррупции, в сотрудничестве с Россией.

И когда в Мадриде в 1997 году был проведён исторический саммит НАТО, во время которого приглашения на вступление получили Польша, Венгрия и Чехия, Словакию даже не упоминали в качестве кандидата на вступление в будущем.

И в этом отчасти в хорошем смысле "виновата" и Россия. С 1993 года Москва активно налаживала мосты с Братиславой по многим направлениям, в том числе оборонно-техническому. И ещё до саммита НАТО руководство России заявляло о готовности предоставить Словакии гарантии безопасности.

Период с 1993 по 1998 годы в истории российско-словацких отношений можно назвать "золотым веком". За это время заключили около 70 соглашений о сотрудничестве в самых различных сферах.

Но, увы, в 1998 году вектор политического развития Словакии всё-таки повернулся на Запад. К власти пришли прозападные силы. А в экономике начались реформы по западным лекалам. И надо признать, уровень жизни простого словака значительно вырос.

В статус "тигра" из статуса аграрной страны

Видимо Запад сделал ставку на задабривание Словакии. В течение следующих лет Словакия совершила большой экономический рывок. И миру явился "Татранский тигр". Так назвали экономику Словакии по аналогии с "азиатскими тиграми" — Южной Кореей, Тайванем и др. Ну а Татры, как известно, это главный горный массив страны.

Наиболее показательным примером экономического прорыва стало автомобилестроение. В Словакии, ранее не имевшей автомобильного производства, были открыты сразу несколько заводов ведущих мировых производителей:

Volkswagen;

Peugeot;

Kia Motors.

И это вывело Словакию на 8-е место в Европе по производству автомобилей.

И на этом фоне благополучия было естественно, что Словакия проголосовала за Евросоюз и НАТО. Это случилось в 2004 году. Таким образом, период с 1998 по 2006 год ознаменовался охлаждением отношений с Россией. Не то чтобы их не было. Но и особого продвижения не наблюдалось.

Формальные экономические показатели периода с 1998 по 2006 год выглядят красиво. Но вместе с тем социальная ситуация оставалась неоднозначной. К примеру, уровень безработицы в 2006 году составлял 13 процентов.

Время Фицо

Поэтому, несмотря на все "ништяки этой эпохи на очередных выборах 2006 года к власти пришел тот самый Роберт Фицо, который и сейчас снова победитель.

С приходом к власти Фицо тогда, в 2006 году, заявил:

"Пора реформ прошла, и страна может себе позволить независимую экономическую политику, направленную на одновременное выстраивание отношений с Россией и Евросоюзом".



Не сказать, что в это время российско-словацкие отношения переживали какой-то ренессанс. Но сотрудничество всё же развивалось по многим направлениям.

За время своего премьерства Фицо посетил Россию шесть раз. При нём был достигнут ряд договорённостей о сотрудничестве. Присутствовал на Параде Победы в Москве. Наблюдался и рост товарооборота. Правда, в 2014 году после объявления Западом санкций в отношении России этот показатель упал в два раза. Но уже через пару лет по ряду направлений перекос удалось компенсировать.

При этом в бытность Фицо премьером Словакия отказалась от размещения систем ПРО на своей территории. В 2008 году осудила Грузию и не поддержала независимость Косово.

Вместе с тем, внутриполитическая ситуация в Словакии более подвижная, чем в других бывших соцстранах. Очень часто в адрес власти при Роберте Фицо слышались обвинения в коррупции. Хотя и при нынешней власти такие сигналы тоже были.

На фоне обвинений в коррупции и смерти одного из оппозиционных журналистов в Словакии разразился политический кризис. И Роберт Фицо был вынужден подать в отставку.

Но, как мы видим сейчас, его популярность в обществе сохранилась. Будучи у власти, Фицо всегда показывал, что да, Словакия вступила в НАТО, но не надо противопоставлять НАТО и Россию. Словакия, по его мнению, вполне может поддерживать одинаково хорошие отношения и со всей Европой, и Россией.

И на самом деле видно, что хорошие отношения с Россией — это всё-таки глубинная традиция словацкого общества. Не случайно, что в Братиславе всё ещё есть улица Кутузова. В то время как в соседней Праге — улицу маршала Конева переименовали.

А ещё из недавней истории — в 2021 году в Словакии был открыт памятник советскому маршалу Малиновскому, которому страна обязана освобождением от фашистской Германии. И это выглядит странно, но странно по-хорошему. Учитывая повсеместный снос памятников советской эпохи в Европе.

Конечно, Евросоюз, США и Британия будут давить на Братиславу, и России не стоит питать иллюзий, но в мировой политике всё-таки появляется тренд на независимость и справедливость. И, возможно, логика намерений на этот раз всё-таки станет сильнее логики обстоятельств.