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Уволен пресс-секретарь МИД Польши, требовавший от Киева извинений и раскаяний за Волынскую резню

0:52
Мир

Уволен пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, требовавший от президента Украины Владимира Зеленского извинений и раскаяний за Волынскую резню.

Уволен пресс-секретарь МИД Польши, требовавший от Киева извинений и раскаяний за Волынскую резню
Фото: telegram

Весной этого года глава пресс-службы польского внешнепролитического ведомства в интервью сказал, что Варшава ожидает от официального Киева и лично президента Зеленского "извинений и большего раскаяния" за Волынскую резню. Сегодня он сделал в соцсети запись, где сообщил об увольнении.

"Пресс-секретарь — это сапёр, а каждый сапёр может взорваться на мине. Заканчивая исполнять обязанности пресс-секретаря МИД — благодарю всех",- сообщил Ясина.

Ещё один плевок Варшавы на могилы жертв Волынской резни, комментирует ситуацию сайт "Украина.ру".

 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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