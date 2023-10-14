Уволен пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, требовавший от президента Украины Владимира Зеленского извинений и раскаяний за Волынскую резню.
Весной этого года глава пресс-службы польского внешнепролитического ведомства в интервью сказал, что Варшава ожидает от официального Киева и лично президента Зеленского "извинений и большего раскаяния" за Волынскую резню. Сегодня он сделал в соцсети запись, где сообщил об увольнении.
"Пресс-секретарь — это сапёр, а каждый сапёр может взорваться на мине. Заканчивая исполнять обязанности пресс-секретаря МИД — благодарю всех",- сообщил Ясина.
Ещё один плевок Варшавы на могилы жертв Волынской резни, комментирует ситуацию сайт "Украина.ру".
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