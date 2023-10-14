Соединённые Штаты не смогут помогать Тель-Авиву и Киеву одновременно.
Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон.
Он уверен, что скорее всего, именно Израиль будет в приоритете Вашингтона в плане сотрудничества.
Ранее израильская пресса подтвердила удар по колонне мирных граждан Палестины. В этот момент они покидали север сектора Газы по гуманитарному коридору. Погибли более 70 человек, ранены более 200.
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