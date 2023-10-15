Путин заявил, что рекомендации конгресса США о подготовке к войне с РФ и КНР — это чушь

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Президент РФ Владимир Путин считает, что рекомендации конгресса США о подготовке к одновременной войне с РФ и КНР — это чушь, к ним нельзя относиться серьёзно.

Фото: Openverse

Таким образом президент отреагировал на опубликованный ранее доклад межпартийной комиссии конгресса США, в котором указано, что ядерные силы США не готовы к возможному противостоянию с Россией и Китаем, и требуют определённых изменений.

Путин считает, что такие заявления едва ли могут прийти в голову здравомыслящим людям.

"Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться. А тем более — воевать сразу и с РФ, и с Китаем. Чушь, конечно. Не думаю, что всё это по-серьёзному", — сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Члены конгресса лишь пугают друг друга подобными размышлениями, считает глава государства. Путин подчеркнул, что россияне хотят мира, а если Запад хочет воевать с Россией, то "это уже совсем другая война", не похожая на спецоперацию.