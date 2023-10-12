Американский Конгресс призвал США готовится к одновременной войне с Россией и Китаем

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Двухпартийная комиссия Конгресса США опубликовала доклад, в котором говорится об угрозе одновременной войны США с Россией и Китаем.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Доклад Конгресса гласит, что что Америка должна подготовиться к вероятному военному противостоянию с "двумя ядерными противниками" — РФ и КНР. С этой целью, по словам состовителей доклада, США должны модернизировать ядерный арсенал.

"США нужна ядерная доктрина, способная одновременно сдерживая обе страны", — объясняют авторы документа.

В докладе называется период возможного начала войны — с 2027 по 2035 годы.

Ранее Алексей Арестович* предсказал войну США с Китаем.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.