Двухпартийная комиссия Конгресса США опубликовала доклад, в котором говорится об угрозе одновременной войны США с Россией и Китаем.
Доклад Конгресса гласит, что что Америка должна подготовиться к вероятному военному противостоянию с "двумя ядерными противниками" — РФ и КНР. С этой целью, по словам состовителей доклада, США должны модернизировать ядерный арсенал.
"США нужна ядерная доктрина, способная одновременно сдерживая обе страны", — объясняют авторы документа.
В докладе называется период возможного начала войны — с 2027 по 2035 годы.
Ранее Алексей Арестович* предсказал войну США с Китаем.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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