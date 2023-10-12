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Арестович*: "Война в Израиле — это только начало целой череды войн"

0:43
Мир

Алексей Арестович* уверен, что мир сотрясёт череда крупных войн с участием США и Китая.

Арестович*: "Война в Израиле — это только начало целой череды войн"
Фото: Нейросеть Шедеврум

Украинский военный аналитик считает, что страны оказались перед вызовом истории, однако ни элиты, ни народ не хочет это признавать.

"Война в Израиле — это только начало целой череды войн, которая началась", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского.

Арестович предупредил, что при возникновении масштабных военных конфликтов поддержки Украине может не хватить.

"Особенно, если начнётся между США и Китаем", — выразил свои опасения Арестович*.

Ранее Алексей Арестович рассказал об ошибках Украины.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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