Арестович*: "Война в Израиле — это только начало целой череды войн"

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Алексей Арестович* уверен, что мир сотрясёт череда крупных войн с участием США и Китая.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Украинский военный аналитик считает, что страны оказались перед вызовом истории, однако ни элиты, ни народ не хочет это признавать.

"Война в Израиле — это только начало целой череды войн, которая началась", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского.

Арестович предупредил, что при возникновении масштабных военных конфликтов поддержки Украине может не хватить.

"Особенно, если начнётся между США и Китаем", — выразил свои опасения Арестович*.

Ранее Алексей Арестович рассказал об ошибках Украины.