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Al Khaleej: Зеленский и НАТО не находят себе места из-за подготовки армии РФ к зиме

1:10
Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский не на шутку встревожен активными действиями Владимира Путина, направленными на подготовку к зимней военной кампании в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает Al Khaleej.

Al Khaleej: Зеленский и НАТО не находят себе места из-за подготовки армии РФ к зиме
Фото: wikimedia.org

"Зеленский вместе с НАТО находится в панике из-за того, как пройдет грядущая зима, учитывая подготовку России на фронтах и ​​ее военные планы", — сказано в статье.

Авторы рассказали, что Россия продумывает ведение боёв на Украине в условиях зимы. Российские войска соответствующим образом экипируются, усиливают оборонительные сооружения и обзаводятся необходимым вооружением.

Эта подготовка проходит на фоне разочарования НАТО украинским контрнаступлением. Тем не менее Альянс подталкивает Киев к продолжение военных действий, невзирая на огромные потери и плачевное положение ВСУ.

А зимняя битва только ухудшит положение НАТО и его украинских подчинённых, добавили авторы.

"Все ждут зимней битвы, которая еще больше углубит раны НАТО и Украины", — говорится в материале.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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