Украинский лидер Владимир Зеленский не на шутку встревожен активными действиями Владимира Путина, направленными на подготовку к зимней военной кампании в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает Al Khaleej.
"Зеленский вместе с НАТО находится в панике из-за того, как пройдет грядущая зима, учитывая подготовку России на фронтах и ее военные планы", — сказано в статье.
Авторы рассказали, что Россия продумывает ведение боёв на Украине в условиях зимы. Российские войска соответствующим образом экипируются, усиливают оборонительные сооружения и обзаводятся необходимым вооружением.
Эта подготовка проходит на фоне разочарования НАТО украинским контрнаступлением. Тем не менее Альянс подталкивает Киев к продолжение военных действий, невзирая на огромные потери и плачевное положение ВСУ.
А зимняя битва только ухудшит положение НАТО и его украинских подчинённых, добавили авторы.
"Все ждут зимней битвы, которая еще больше углубит раны НАТО и Украины", — говорится в материале.
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