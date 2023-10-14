Al Khaleej: Зеленский и НАТО не находят себе места из-за подготовки армии РФ к зиме

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Украинский лидер Владимир Зеленский не на шутку встревожен активными действиями Владимира Путина, направленными на подготовку к зимней военной кампании в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает Al Khaleej.

Фото: wikimedia.org

"Зеленский вместе с НАТО находится в панике из-за того, как пройдет грядущая зима, учитывая подготовку России на фронтах и ​​ее военные планы", — сказано в статье.

Авторы рассказали, что Россия продумывает ведение боёв на Украине в условиях зимы. Российские войска соответствующим образом экипируются, усиливают оборонительные сооружения и обзаводятся необходимым вооружением.

Эта подготовка проходит на фоне разочарования НАТО украинским контрнаступлением. Тем не менее Альянс подталкивает Киев к продолжение военных действий, невзирая на огромные потери и плачевное положение ВСУ.

А зимняя битва только ухудшит положение НАТО и его украинских подчинённых, добавили авторы.

"Все ждут зимней битвы, которая еще больше углубит раны НАТО и Украины", — говорится в материале.