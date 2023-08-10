Отношения между киевским режимом и коллективным Западом рушатся из-за провалов ВСУ на фронте, заявили аналитики. По их мнению, президент Незалежной Владимир Зеленский "разочарован" в партнёрах, а США и ЕС "теряют надежду".
Отношения между Западом и Киевом испортились после провала украинского летнего контрнаступления, которое усиленно продвигали.
"Президент Украины разочарован, а США и ЕС потеряли надежду на достижение победы над Россией. Они чувствуют, что конфликт стал для них слишком тяжёлым бременем", — заявили аналитики Al Khaleej.
Авторы подчеркнули, что Запад ждёт, когда "на руинах Украины" можно будет приступить к урегулированию конфликта мирным путём.
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