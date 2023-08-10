Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Приамурье заключили под стражу россиянина, собиравшегося вступить в ВСУ
Собянин: ПВО сбила два летящих к Москве ударных БПЛА
Балицкий назвал "нереальной историей" план ВСУ выйти к берегу Азовского моря — не дошли даже до первой линии
Open Democracy: западные инструкторы не могут подготовить солдат ВСУ
"Ростех": выпуск бронетехники с начала СВО увеличили в четыре раза
Минимальный набор школьника обойдётся в 10 тысяч рублей: начали копить
Для многодетных родителей могут ввести рабочую четырёхдневку: четыре за три
Врач-аллерголог рассказала о способах избавления от пищевой аллергии
Марков: ВСУ, кажется, удалось зацепиться в Работино

Al Khaleej: США и ЕС потеряли надежду на достижение победы над РФ. Зеленский разочарован

0:47
Мир

Отношения между киевским режимом и коллективным Западом рушатся из-за провалов ВСУ на фронте, заявили аналитики. По их мнению, президент Незалежной Владимир Зеленский "разочарован" в партнёрах, а США и ЕС "теряют надежду".

Al Khaleej: США и ЕС потеряли надежду на достижение победы над РФ. Зеленский разочарован
Фото: AP Photo / Yves Herman

Отношения между Западом и Киевом испортились после провала украинского летнего контрнаступления, которое усиленно продвигали.

"Президент Украины разочарован, а США и ЕС потеряли надежду на достижение победы над Россией. Они чувствуют, что конфликт стал для них слишком тяжёлым бременем", — заявили аналитики Al Khaleej.

Авторы подчеркнули, что Запад ждёт, когда "на руинах Украины" можно будет приступить к урегулированию конфликта мирным путём.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Стало ясно, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"

Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".

Полковник Кнутов: ВС РФ удалось разгадать, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"
Актёр из Череповца Сергей Анисифоров разрезал и сжёг флаг России
Череповецкий актёр Сергей Анисифоров растоптал и сжёг российский флаг
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
Путин хорошо знает немцев и всё рассчитал: "Северный поток" будет реанимирован
В Германии созрели для "осушения и защиты" "Северного потока" Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
Экс-командир Суровикина объяснил его решение уйти из Херсона
Основные версии взрыва в Сергиевом Посаде: от диверсии до человеческого фактора
Основные версии взрыва в Сергиевом Посаде: от диверсии до человеческого фактора
Последние материалы
В Приамурье заключили под стражу россиянина, собиравшегося вступить в ВСУ
Собянин: ПВО сбила два летящих к Москве ударных БПЛА
Балицкий назвал "нереальной историей" план ВСУ выйти к берегу Азовского моря — не дошли даже до первой линии
Al Khaleej: США и ЕС потеряли надежду на достижение победы над РФ. Зеленский разочарован
Open Democracy: западные инструкторы не могут подготовить солдат ВСУ
"Ростех": выпуск бронетехники с начала СВО увеличили в четыре раза
Минимальный набор школьника обойдётся в 10 тысяч рублей: начали копить
Для многодетных родителей могут ввести рабочую четырёхдневку: четыре за три
Врач-аллерголог рассказала о способах избавления от пищевой аллергии
Марков: ВСУ, кажется, удалось зацепиться в Работино
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников