В администрации Запорожской области рассказали об атмосфере террора в оккупированном Киевом Запорожье

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В контролируемом украинскими силами Запорожье установлен настоящий террор, поэтому местные жители с нетерпением ждут освобождения российскими военными. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: wikimedia.org

Чиновник напомнил о важной для города дате — 14 октября 1943 года. Именно в этот день 80 лет назад город был освобождён от фашистов советскими военными.

Однако даже в Киеве понимают, что освобождение Запорожья неминуемо и на этот раз, уверен политик.

"Сегодня в городе царит атмосфера террора, запугивания, проверок, обысков на улицах, насильственная мобилизация. Люди ждут прихода российской армии и освобождения", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Сегодня в городе та же самая обстановка, которая была 80 лет назад, во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками, добавил чиновник.