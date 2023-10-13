Глава Еврокомиссии будет пристально следить за Россией из-за событий на Ближнем Востоке

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Израиль потребовала внимательно наблюдать за Россией и Ираном, которым якобы выгодно затягивание конфликта между ХАМАС и Израилем.

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"Мы знаем, что действия ХАМАС могут повлиять на историческое сближение Израиля с его арабскими соседями. И нам следует очень внимательно наблюдать за теми, кто может выиграть от затягивания конфликта на Ближнем Востоке, например за Ираном и Россией. Поэтому сейчас настало время ещё более тесно сотрудничать с Израилем и странами региона в целях стабильности и борьбы с терроризмом", — цитирует ТАСС заявление фон дер Ляйен.

По её словам в этой связи поддерживает контакты с властями Иордании и Египта. "Европа будет продолжать работать ради мирного и интегрированного Ближнего Востока", — добавила она.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у украинских есть данные, которые якобы доказывают намерения России развязать конфликт на Ближнем Востоке. Он также добавил, что такие действия могут уничтожить свободу в Европе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к подобным заявлениям.

"Конфликт (Палестины и Израиля) имеет глубокие корни, много глубоких противоречий. Предыстория глубокая", — подчеркнул Песков.