Reuters: расширение ЕС несёт риски для будущего объединения из-за финансов

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Эксперт по вопросам Евросоюза из исследовательского центра Bruegel, Ребекка Кристи, заявила, что независимо от того, кто возглавит Еврокомиссию после окончания срока полномочий нынешнего председателя, Урсулы фон дер Ляйен в середине 2024 года, столкнется с бюджетными проблемами. Эти проблемы, если не будут решены, могут подвергнуть опасности весь Европейский Союз, сообщает Газета. Ru.

Фото: CreativeCommons

"Страны Евросоюза уже с момента начала пандемии коронавируса стремятся договориться о новых источниках доходов, но пока не приняты никакие решения." — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Молдавии, Дорин Речан, подчеркнул, что членство Молдовы в Евросоюзе более важно, чем её государственность. Отвечая на вопрос о возможном вхождении Молдовы в состав Румынии с последующим вступлением в Евросоюз и НАТО, Речан заявил, что эти вопросы "не имеют значения".