Эксперт по вопросам Евросоюза из исследовательского центра Bruegel, Ребекка Кристи, заявила, что независимо от того, кто возглавит Еврокомиссию после окончания срока полномочий нынешнего председателя, Урсулы фон дер Ляйен в середине 2024 года, столкнется с бюджетными проблемами. Эти проблемы, если не будут решены, могут подвергнуть опасности весь Европейский Союз, сообщает Газета. Ru.
"Страны Евросоюза уже с момента начала пандемии коронавируса стремятся договориться о новых источниках доходов, но пока не приняты никакие решения." — говорится в заявлении.
Ранее премьер-министр Молдавии, Дорин Речан, подчеркнул, что членство Молдовы в Евросоюзе более важно, чем её государственность. Отвечая на вопрос о возможном вхождении Молдовы в состав Румынии с последующим вступлением в Евросоюз и НАТО, Речан заявил, что эти вопросы "не имеют значения".
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