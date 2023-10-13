Арестович* заявил о союзе России, Ирана, Сирии и КНДР: "Ось зла сложилась"

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Алексей Арестович* перечислил страны-союзники России по всему миру.

Украинский военный аналитик заявил, что Россия со своими соратниками бросает вызов всему демократическому миру.

Фото: Openverse

"Ось зла сложилась и оформилась — это государства Иран, Сирия, Северная Корея, РФ, а также за ними где-то маячит Китай", — написал экс-советник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович* заявил, что союзники из "оси зла" обмениваются между собой разведданными, боеприпасами и технологиями. Он назвал их работу слаженной.

Ранее Алексей Арестович* выразил уверенность в том, что война в Израиле предваряет собой череду военных конфликтов в мире.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.