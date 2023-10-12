Алексей Арестович* обвинил свободную Украину в том, что она ведёт себя хуже российской тирании.
Украинский военный аналитик рассказал, почему, по его мнению, Украина пошла не по тому пути.
"На восемнадцатый месяц вынужден констатировать, что мы неправильно воюем. Нет, не в смысле уничтожения живой силы и техники противника — тут у нас многие могли бы поучиться", — написал Арестович* в своём Telegram-канале.
Экс-помощник офиса Владимира Зеленского раскритиковал Украину за то, что она взяла вектор на стремление "украсть и спрятать". Он упрекнул Украину в том, что она насильно загоняет людей в военкоматы.
Аналитик отметил, что борящаяся за свободу Украина постоянно снижает объём и уровень прав граждан.
"Мы все любим Украину и готовы драться за неё. Но любить режим, в котором живет Украина невозможно, противоестественно для человека", — выразил своё мнение Арестович.
Он призвал Украину к радикальным переменам.
"Вы посмотрите — в кого мы превратились", — обратился к согражданам Арестович.
Ранее Алексей Арестович заявил, что израильтяне и украинцы столкнулись с одним и тем же злом.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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