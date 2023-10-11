Алексей Арестович* объяснил, что роднит Украину и Израиль.
Украинский военный аналитик выразил надежду на улучшение украино-израильских отношений.
Он отметил, что пример Израиля и Украины доказывает, что мирный процесс существенно ослабляет систему безопасности государства.
"Израиль выполнил свои, мы — не успели, но видим, что израильтяне и украинцы столкнулись с одним и тем же злом на своей территории. Это зло согласовано и пребывает в союзнических отношениях", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович* объяснил, что общая трагедия помогает Израилю и Украине лучше понимать друг друга.
Ранее Алексей Арестович призвал отказаться от арабских цифр на фоне обострения арабо-израильский конфликта.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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