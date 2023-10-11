Арестович* призвал отказаться от арабских цифр на фоне конфликта в Израиле

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Алексей Арестович* объяснил, что арабы будут претендовать на те территории, где используют арабские цифры.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Украинский военный аналитик опубликовал в своём Telegram-канале неожиданное предложение.

"Не понимаете ли вы, что арабы имеют право на захват всех территорий, где до сих пор царят арабские цифры?!" — объяснил экс-помощник офиса Владимира Зеленского.

Он призвал перейти на использование римских цифр, чтобы остановить агрессию со стороны арабов.

Подписчики Арестовича* оценили его юмор с помощью смеющихся смайликов.

Ранее Алексей Арестович заявил об угрозе превращения Украины в Сектор Газа.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.