Алексей Арестович* объяснил, что арабы будут претендовать на те территории, где используют арабские цифры.
Украинский военный аналитик опубликовал в своём Telegram-канале неожиданное предложение.
"Не понимаете ли вы, что арабы имеют право на захват всех территорий, где до сих пор царят арабские цифры?!" — объяснил экс-помощник офиса Владимира Зеленского.
Он призвал перейти на использование римских цифр, чтобы остановить агрессию со стороны арабов.
Подписчики Арестовича* оценили его юмор с помощью смеющихся смайликов.
Ранее Алексей Арестович заявил об угрозе превращения Украины в Сектор Газа.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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