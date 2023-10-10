Алексей Арестович* заявил, что боится превращения Украины в Сектор Газа.
Украинский военный аналитик отметил, что его не волнует вопрос о способности Украины стать похожей на Израиль.
"Меня волнует (при нашем уровне рефлексии) не окажется ли Украина Сектором Газа", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Ранее Алексей Арестович* посоветовал ВСУ сменить стратегию и заявил, что о возвращении к границам 1991 года и речи быть не может.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.