Арестович* опасается, что Украина превратится в Сектор Газа

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Алексей Арестович* заявил, что боится превращения Украины в Сектор Газа.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Украинский военный аналитик отметил, что его не волнует вопрос о способности Украины стать похожей на Израиль.

"Меня волнует (при нашем уровне рефлексии) не окажется ли Украина Сектором Газа", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Ранее Алексей Арестович* посоветовал ВСУ сменить стратегию и заявил, что о возвращении к границам 1991 года и речи быть не может.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.