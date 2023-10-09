США намерены препятствовать избранию России в Совет ООН по правам человека

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Представитель США в ООН заявил, что повторное избрание России в Совет ООН по правам человека подорвёт доверие к организации.

Фото: кадр из видео unwatch. org

Представитель по специальным политическим делам Постоянного представительства США при ООН Роберт Вуд выступил с призывом к членам ООН прпятствовать тому, чтобы РФ получила членство в Совет ООН по правам человека.

Он отметил, что Россия совершает военные преступления и показывает "вопиющее пренебрежение правами человека".