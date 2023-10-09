МИД: Грушко обсудил с послом Турции ситуацию вокруг Украины

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Заместитель Министра иностранных дел России Александр Грушко и посол Турции в России Мехмет Самсар осудили ситуацию вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

"В ходе беседы обсуждены текущие аспекты региональных проблем, включая обстановку на Украине. С российской стороны были представлены принципиальные подходы по вопросам международных инициатив в контексте поиска путей разрешения украинского конфликта", — отмечено в заявлении на сайте Министерства иностранных дел России.