Белый дом планирует отправить на Ближний Восток американскую боевую авиацию. Речь идёт о переброске до 25 истребителей F-35 и F-15, отмечает CNN.
Как пояснил американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, истребители необходимы для сдерживания Ирана и укрепления позиций США на Ближнем Востоке.
По его словам, Вашингтон ещё не определился с конкретным количеством военных самолётов для переброски. Скорее всего, на Ближний Восток будет доставлено 20-25 истребителей, уточнил источник телеканала.
Он подчеркнул: власти США опасаются, что боевые действия выйдут за пределы израильской территории, вызвав новую эскалацию.
Ранее Израиль обратился за помощью к Вашингтону, заявив, что ему необходимы ракеты для системы ПРО "Железный купол", а также боеприпасы.
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