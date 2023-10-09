Израильские власти попросили у Вашингтона ракеты-перехватчики для системы противоракетной обороны "Железный купол", боеприпасы и другое военное оборудование. Об этом пишет The Washington Post.
По данным газеты, армия Израиля также нуждается в бомбах малого диаметра и снарядах для пулемётов.
"Израильские официальные лица обратились к Вашингтону с несколькими конкретными запросами", — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что "Железный купол" не смог эффективно отразить атаку ХАМАС на Израиль, реализованную 7 октября.
С субботы наблюдается обострение палестино-израильского конфликта. Власти Израиля заявили о переходе государства в состояние войны.
Помимо этого, израильский премьер Беньямин Нетаньяху пообещал превратить сектор Газа в руины. Он призвал мирных жителей срочно покинуть регион.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.