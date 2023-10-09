WP: Израиль попросил у США ракеты-перехватчики для "Железного купола"

Израильские власти попросили у Вашингтона ракеты-перехватчики для системы противоракетной обороны "Железный купол", боеприпасы и другое военное оборудование. Об этом пишет The Washington Post.

Фото: Openverse

По данным газеты, армия Израиля также нуждается в бомбах малого диаметра и снарядах для пулемётов.

"Израильские официальные лица обратились к Вашингтону с несколькими конкретными запросами", — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что "Железный купол" не смог эффективно отразить атаку ХАМАС на Израиль, реализованную 7 октября.

С субботы наблюдается обострение палестино-израильского конфликта. Власти Израиля заявили о переходе государства в состояние войны.

Помимо этого, израильский премьер Беньямин Нетаньяху пообещал превратить сектор Газа в руины. Он призвал мирных жителей срочно покинуть регион.