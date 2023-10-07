Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал жителей Сектора Газа уходить из поселения.
Нетаньяху пообещал отомстить "за этот чёрный день".
"Мы превратим все места в этом злом городе, где скрывается ХАМАС, в руины", — заявил глава Израиля.
Он пообещал применить всю мощь израильского оружия для уничтожения ХАМАС.
Ранее сообщалось система ПВО "Железный купол" оказался бесполезен против атаки ХАМАС.
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