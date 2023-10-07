Глава Израиля пообещал превратить Сектор Газа в руины

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал жителей Сектора Газа уходить из поселения.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Нетаньяху пообещал отомстить "за этот чёрный день".

"Мы превратим все места в этом злом городе, где скрывается ХАМАС, в руины", — заявил глава Израиля.

Он пообещал применить всю мощь израильского оружия для уничтожения ХАМАС.

Ранее сообщалось система ПВО "Железный купол" оказался бесполезен против атаки ХАМАС.