Экс-разведчик США Риттер: армии НАТО не выстоят против России больше недели

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В случае прямого столкновения НАТО и России, альянс, по словам бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, столкнется с неизбежным поражением в самые короткие сроки, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse.org

В интервью YouTube-каналу Danny Haiphong Риттер поделился своим мнением, выделяя уязвимость американской армии, построенной на обширном обмене информацией:

"В американской армии все зависит от обмена огромным потоком информации. Наши командиры взводов работают на передовой, оперируя с ноутбуками. Во время боев они поддерживают открытую связь, отправляют отчеты своим командирам, которые, в свою очередь, направляют их группам в бункерах, управляющим ходом событий. Это требует бесперебойной связи и идеальной работы технологии. Если мы столкнемся с противником, таким как Россия, ничего не будет функционировать. Они заглушат всю связь. Весь механизм обвалится", — делился своим видением Риттер.

Он отметил, что в таком сценарии армия НАТО лишится способности атаковать из-за потери связи и невозможности программирования техники:

"Мы будем терять по пять-шесть тысяч солдат в день. И это все, что сможет сделать армия США. А мы — лучшие в НАТО. Ни одна армия из стран-членов НАТО не продержится больше недели", — заключил он.