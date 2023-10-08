Обозреватель Подоляка: большая израильская война — катастрофа для Киева

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Утро 7 октября показало, что "украинская повестка" уже не основная на планете Земля. Поскольку на Ближнем Востоке открывается военный театр цивилизационного масштаба.

Фото: AP Photo / Yves Herman

Об этом сообщил военный обозреватель Юрий Подоляка.

"Руководство США, где израильское лобби очень сильно переключает мозги администрации Байдена в новом направлении. И чем дольше всё там будет продолжаться, тем труднее официальному Киеву будет выбивать для себя всё новые и новые пакеты помощи", — в Telegram-канале пишет эксперт.

Всего за сутки мир подошел к черте третьей мировой войны. Поэтому государства, которые спонсировали киевский режим вооружением, обязательно пересмотрят адресат, куда отправят оружие. И, по всей вероятности, Украине, в списке места больше нет.

Для киевской власти в сегодняшней стадии российской спецоперации — это самая настоящая катастрофа, подытожил Подоляка.