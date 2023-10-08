Утро 7 октября показало, что "украинская повестка" уже не основная на планете Земля. Поскольку на Ближнем Востоке открывается военный театр цивилизационного масштаба.
Об этом сообщил военный обозреватель Юрий Подоляка.
"Руководство США, где израильское лобби очень сильно переключает мозги администрации Байдена в новом направлении. И чем дольше всё там будет продолжаться, тем труднее официальному Киеву будет выбивать для себя всё новые и новые пакеты помощи", — в Telegram-канале пишет эксперт.
Всего за сутки мир подошел к черте третьей мировой войны. Поэтому государства, которые спонсировали киевский режим вооружением, обязательно пересмотрят адресат, куда отправят оружие. И, по всей вероятности, Украине, в списке места больше нет.
Для киевской власти в сегодняшней стадии российской спецоперации — это самая настоящая катастрофа, подытожил Подоляка.
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