Западные СМИ: "За нападением на Израиль стоит Москва"

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

За нападением на Израиль стоит Россия — именно так уже решили на Западе.

Фото: www.gazeta.ru

Западная пресса активно разгоняет версию об участии Москвы в происходящем в Израиле. К примеру, об этом заявил полковник армии Великобритании в отставке Ричард Кемп, давая интервью местным изданиям.

"Не желая вступать в борьбу непосредственно с НАТО, вместо этого Владимир Путин разжигает конфликт между Азербайджаном и Арменией, Сербией и Косово, в Западной Африке, а теперь и в Израиле", — заявляет британский русофоб.

Конечно, он всего лишь винтик в машине пропаганды Запада, но в очередной раз англосаксы назначили виновного. Ожидаем очередных санкций и готовим пакет с пакетами, комментирует ситуацию телеканал "Царьград.ТВ"

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