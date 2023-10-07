На Украине чиновники в спешке пытаются покинуть страну.
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что более 2-х тысячам чиновников Незалежной не разрешили выехать за рубеж с "негосударственной целью".
Он отметил, что "эти люди не собирались в служебную командировку, не подпадали под исключения, когда родители-одиночки могут навестить детей и не нуждались в лечении за пределами страны", пишет Telegram-канал "Укропский фреш".
Вырисовывается интересная тенденция — более двух тысяч госслужащих пытались уехать из страны в поисках лучшей жизни. По всей вероятности, цифра сильно занижена, чтобы не дискредитировать вертикаль украинского режима, отметил портал.
Авторы канала особо подчёркивают, что из этих двух тысяч украинских беглецов-чиновников можно собрать штурмовую бригаду.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Подтверждаются данные о переходе в активное наступление ВС РФ в направлении на Купянск.