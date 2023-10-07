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На Украине начался отлов чиновников, которые пытаются сбежать из страны

0:56
Мир

На Украине чиновники в спешке пытаются покинуть страну.

На Украине начался отлов чиновников, которые пытаются сбежать из страны
Фото: Официальный телеграм-канал Верховной рады Украины t. me/verkhovnaradaukrainy/55337

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что более 2-х тысячам чиновников Незалежной не разрешили выехать за рубеж с "негосударственной целью".

Он отметил, что "эти люди не собирались в служебную командировку, не подпадали под исключения, когда родители-одиночки могут навестить детей и не нуждались в лечении за пределами страны", пишет Telegram-канал "Укропский фреш".

Вырисовывается интересная тенденция — более двух тысяч госслужащих пытались уехать из страны в поисках лучшей жизни. По всей вероятности, цифра сильно занижена, чтобы не дискредитировать вертикаль украинского режима, отметил портал.

Авторы канала особо подчёркивают, что из этих двух тысяч украинских беглецов-чиновников можно собрать штурмовую бригаду.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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