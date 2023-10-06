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Swissinfo: Швейцария выплатит украинцам почти 4,5 тысяч долларов за отъезд домой

1:08
Мир

Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии рассматривает возможность предоставления беженцам с Украины финансовой помощи в размере нескольких тысяч долларов на человека за добровольное возвращение на их родину. Об этом сообщает SwissInfo.

Swissinfo: Швейцария выплатит украинцам почти 4,5 тысяч долларов за отъезд домой
Фото: Openverse

По данным издания, планируется предоставить начальную финансовую помощь для стимулирования беженцев к добровольному возвращению на Украину, чтобы они не ждали истечения срока пребывания в Швейцарии. Суммы, оговариваемые в этом плане, варьируются от 1000 до 4000 швейцарских франков (1090-4355 долларов США).

План Госсекретариата основан на предположении об отмене статуса S для украинских беженцев в 2024–2025 годах. К этому времени ожидается, что примерно 70 тыс. украинцев вернутся на родину. Около 14 тыс. человек могут остаться в Швейцарии. Поэтому необходимо предпринять меры для поощрения добровольного возвращения.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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