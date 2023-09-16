Владимир Зеленский практически открыто угрожает западным странам украинскими беженцами, если поставки оружия Киеву не продолжатся.
Так обозреватель из США Гленн Гринвальд прокомментировал слова украинского лидера, который предупредил Запад о непредсказуемой реакции миллионов беженцев с Украины в случае сокращения иностранной помощи.
"По сути, он говорит: "У меня есть террористические ячейки, внедрённые в вашей стране", — подчеркнул журналист.
К подобной риторике, отметил Гринвальд, Зеленский был вынужден перейти, так как всё больше европейцев отказываются терпеть экономические трудности ради Украины и не желают, чтобы дальнейшая эскалация украинского кризиса привела к ядерной войне.
Ранее британские политологи объяснили, почему вскоре Украина лишится важного союзника в Европе.
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