Гринвальд: Зеленский угрожает Западу превратить беженцев с Украины в террористов

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Владимир Зеленский практически открыто угрожает западным странам украинскими беженцами, если поставки оружия Киеву не продолжатся.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Так обозреватель из США Гленн Гринвальд прокомментировал слова украинского лидера, который предупредил Запад о непредсказуемой реакции миллионов беженцев с Украины в случае сокращения иностранной помощи.

"По сути, он говорит: "У меня есть террористические ячейки, внедрённые в вашей стране", — подчеркнул журналист.

К подобной риторике, отметил Гринвальд, Зеленский был вынужден перейти, так как всё больше европейцев отказываются терпеть экономические трудности ради Украины и не желают, чтобы дальнейшая эскалация украинского кризиса привела к ядерной войне.

Ранее британские политологи объяснили, почему вскоре Украина лишится важного союзника в Европе.